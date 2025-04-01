شرطة الخرطوم تباشر مهامها وتنشر قواتها على نطاق واسع من أرجاء المحلية

الخرطوم: السوداني

باشرت شرطة محلية الخرطوم، مهامها على مستوى جميع الأقسام ودوائر الاختصاص بالمحلية.

وقال مدير شرطة محلية الخرطوم المكلف، العميد عثمان أحمد محمد علي لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، إنه وفي إطار الجهود الأمنية لبسط الأمن والاستقرار بالمحلية ومباشرة الأقسام الجنائیة لمهامها تم تشغيل أقسام شرطة الجريف غرب، والبراري لتُضاف للأقسام العاملة والتي تشمل أقسام شرطة الخرطوم شمال، الخرطوم وسط، الرياض، الرميلة، توتي والخرطوم شرق، بالإضافة لقسم الشجرة ورئاسة شرطة المحلية، مبيناً أنه قد تم تمشيط أجزاء واسعة على مستوى دوائر اختصاص المحلية بمشاركة دوريات من شرطة النجدة، بالإضافة لانتشار قوات الطوف المشترك بشارع الهواء واستهداف مواقع الجريمة وسط استقبال حاشد للقوات من المواطنين، مؤكداً استعداد ومقدرة شرطة المحلية على بسط الأمن والأمان ستقرار بدائرة الاختصاص.