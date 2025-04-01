القوات المسلحة تحبط هجوماً على الأبيض وتكبد المهاجمين خسائر فادحة

الأبيض: زهير هاشم

أفاد مصدر أمني رفيع بولاية شمال كردفان لـ(السوداني) بأنّ الفرقة الخامسة مشاة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكّنت من إحباط محاولة هجوم على مدينة الأبيض، بعد تدمير قوة تابعة لمليشيا الدعم السريع كانت تستعد لتنفيذ الهجوم صباح اليوم.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية لـ(السوداني) أنّ القوات المسلحة كبّـدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مشيرًا إلى أن العمليات الاستباقية نجحت في القضاء على التهديد قبل وصوله إلى مُحيط المدينة.

وأكّـد المصدر أنّ القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حالة استعداد تام للتعامل مع أي محاولات عدائية قد تقدم عليها مليشيا الدعم السريع، مشددًا على التزامها بحماية أمن واستقرار المنطقة.