الجالية السودانية بأديس أبابا تُشيِّع رمزها الراحل عبد الله عمر

شيّعت الجالية السودانية وأعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية بأديس أبابا، تقدمهم السفير الزين إبراهيم سفير السودان لدى إثيوبيا ومندوبه بالاتحاد الأفريقي ظهر اليوم الأربعاء، فقيد الجالية عبد الله عمر، صاحب ومدير (المطعم السوداني).

ويُعد الراحل أحد رموز المجتمع السوداني بدولة إثيوبيا والذي توفي إثر علة مفاجئة ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالعاصمة الإثيوبية.

وشارك في التشييع بمقابر كولفي عدد كبير من السودانيين المقيمين بمشاركة الأشقاء الإثيوبيين. وعدد من أعضاء الجاليات العربية والأفريقية.