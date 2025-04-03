المخابرات العامة تضبط المصنع الرئيسي لتزوير العملة التابع لمليشيا الدعم السريع في الجريف

الخرطوم: السوداني

تمكن جهاز المخابرات العامة من ضبط مصنعٍ لتزوير العملة، يضم أكثر من (100) ماكينة تصوير متطورة، وورق العملة الأصلي الذي نهبته مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة من مطابع السودان للعملة، بالإضافة لكميات من الأحبار وماكينات عد النقود، وإيصالات مالية لتسليم قيادات المليشيا المبالغ، ليتم صرفها على الجنود والمرتزقة.

وقال جهاز المخابرات إنّ المصنع هو المركز الرئيسي للمليشيا لإنتاج العملة المزورة لتمويل المليشيا خلال فتره الحرب، والصرف على الجنود لرفع روحهم المعنوية بعد انقطاع صرف المرتبات.

وأوضح أنّه تم نقل كميات كبيرة من هذه الأموال إلى الولايات الواقعة تحت سيطره المليشيا، خاصةً ولايات دارفور، ولا تزال تستخدم هناك في الصرف كمرتبات للمرتزقة.