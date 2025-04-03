مليشيا الدعم السريع تشن حملة اعتقالات واسعة ضد عسكريين ومدنيين منسوبين لها

متابعات: السوداني

شنت استخبارات مليشيا الدعم السريع المتمردة، حملة اعتقالات واسعة، ضد عسكريين ومدنيين تابعين لها، بمناطق سيطرتها بولاية جنوب دارفور.

وقال قائد العمل الخاص محور سنار فتح العليم الشوبلي: “المليشيا شنت حملة اختطافات واسعة ضد أفراد ينتسبون لها في نيالا، في ظل تخوفات من اتهامهم بتسريب ونشر معلومات حول ارتكازات قواتها وأماكن تواجد قيادات المليشيا”.

وأضاف الشوبلي: “طالت الحملة عدداً كبيراً فاق (120) فرداً، أبرزهم المدعو، موسى دلدوم، والذي ضبطت بهاتفه تسجيلات صوتية يوجه فيها انتقادات لقائد ثاني المليشيا، يعبر فيها عن استيائه من الهزائم التي لحقت بالمليشيا في العاصمة الخرطوم. وتزامن اعتقال دلدوم ومن معه مع تصاعد المخاوف داخل المليشيا عقب تكثيف ضربات سلاح الجو السوداني على مواقع سيطرتها في دارفور، مما أدى إلى موجة اعتقالات في صفوف الموالين لها، ضمن محاولاتها للسيطرة على أي اختراقات داخلية”.

ووجه أمس الأول قائد ثاني المليشيا عبد الرحيم قلو، انتقادات شديدة للضباط والجنود الهاربين من صفوف المليشيا، حيث فر الآلاف منهم خوفاً من الموت أو الوقوع في أسر القوات المسلحة السودانية، عقب الانتشار الشامل الذي قام به الجيش السوداني مؤخراً، والهزائم المتلاحقة التي ألحقها الجيش بالمليشيا في مئات المعارك بمختلف المحاور بولايات السودان المختلفة، حيث كُبِّدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في وقتٍ فر فيه قادة الدعم السريع ونقلوا أسرهم إلى ولايتي شرق وجنوب دارفور.