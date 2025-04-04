مناوي على صفحته بفيس بوك: لقد عانى شعبنا في مدينة الفاشر من حصار قاسٍ قائم على أسس عرقية وإثنية حيث حُرموا من أبسط مقومات الحياة الطعام والشراب، ورغم كل ما عانوه، أبوا أن يتركوا أرضهم للمستوطنين الجدد.. نحن هنا نؤكد أننا سنفي بعهدنا وسنحرر شعبنا من براثن الجوع والمرض.

كل الشكر والامتنان لكل أبناء الشعب السوداني الذين يقدمون الغالي والنفيس لتوفير لقمة العيش لشعبنا في الفاشر.. ستزول هذه الأيام الصعبة قريباً، وسنحتفل جميعاً كشعب سوداني أصيل بتحرير أراضينا من قبضة مليشيا آل دقلو الإرهابية.

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