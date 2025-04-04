الأمين العام لتجمع الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة يرد على خطاب مناوي في مناسبة عيد الفطر

بعث الأمين العام لتجمع الإعلاميين والحقوقيين الأفارقه د. بكي بن عامر، برسالة تهنئة، مشيداً بالخطاب الذي ألقاه القائد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور في مناسبة حلول عيد الفطر المبارك قائلاً: “استمعت جيداً إلى كلمة القائد مني أركو مناوي في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك وقد كانت كلمة مفصليّة، ومنعرجاً كبيراً للمرحلة المقبلة، وقد أصاب الرجل في تشريح الأزمة، وإيجاد الحلول لها، وقد خاطب العالم والسودانيين بالأخص بالعقل وبروح الحكمة المطلوبة في هذا الظرف الاستثنائي الخطير الذي تمر به الأقاليم كلها وإقليم دارفور على وجه الخصوص، أتصور بأنها لبنه أساسية لوضع السلاح جنباً وللحوار الفعال بين السودانيين لعودة السودان إلى السلام، لأنّ من حق مواطنيه أن ينعموا كبقية الشعوب بالأمن والسلام”.

أتمنى أن تكون رسالة القائد مناوي قد وصلت وبكل وضوح وشفافية لكل القادة العسكريين ولكل الحركات المسلحة وللدعم السريع.

بقي الآن أن يجلس الجميع في طاولة واحدة، وأن يضعوا السلاح جانباً، لأنّ مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأتمنى من قلبي أن يتأكد هذا الخطاب لدى كل السودانيين ومن يحبون السودان، وهذا أملنا في السودان والذي عاش أخطر مراحله في التاريخ وقد تجاوزها بحكمة الغريزة وصفاء السريرة.

وللقائد مناوي وللشعب السوداني كل الحب والتحايا مني ومن كل أعضاء تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة.