شركة الكهرباء: استهداف محطة مروي بمسيرة يؤدي لانقطاع الكهرباء

الخرطوم: السوداني

أعلن مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان، عن استهداف محطة مروي بمسيرات أصابت المحطة فجر اليوم السبت.

وأوضح المجلس في بيان له أن الاستهداف أدى إلى تضرر المحول المغذي للولاية الشمالية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء ينعكس سلبًا على خدمات المواطنين.

بالإضافة إلى التأثير المباشر على الولاية الشمالية، يُتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى اضطرابات في شبكة الكهرباء، مما قد ينعكس سلبًا على إمدادات الكهرباء في عدة ولايات.

وأكد مجلس التنسيق الإعلامي أن فريقا فنيا متكاملا في الموقع لتقييم الأضرار، والعمل على إصلاحها وإرجاع التيار للمناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن.