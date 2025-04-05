الحكومة السودانية تطالب الامم المتحدة بإنقاذ مواطني الفاشر عبر طيرانها

بورتسودان: السوداني

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ـ وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، إنّ الحكومة السودانية طالبت الأمم المتحدة بالتدخل عبر “طائراتها وناقلاتها وتحت ديباجتها لإنقاذ حياة مواطني الفاشر والمناطق المجاورة لها”.

في وقت، دعا فيه عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد قائد الجيش الفريق إبراهيم جابر، ممثلي وكالات الأمم المتحدة والبعثات الأممية المقيمة بالسودان إلى ممارسة المزيد من الضغط على المليشيا المتمردة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمعسكرات النزوح حول مدينة الفاشر.

وأكد خلال لقائه اليوم، وفد الأمم المتحدة برئاسة نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان، كريستينا هامبورك، حرص الحكومة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية لكافة مستحقيها بالبلاد.

من جانبها، أعربت نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان كريستينا هامبورك ، استعداد الأمم المتحدة لتقديم مقترح يعرض على جميع الأطراف بما يمكن من المساهمة في معالجة الأوضاع الإنسانية المعقدة بمدينة الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين.

ونوه الإعيسر أنّ الحكومة السودانية، طالبت مندوبي الأمم المتحدة برصد جميع جرائم ما أسماه المليشيا المتمردة في حق المواطنين من قصف وحصار، ورفعها للجهات الأممية المعنية.

وجدّد الإعيسر، رفض الحكومة السودانية للتدخل السياسي فى العمل الإنساني باعتباره مخالفة للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وتستعد مليشيا الدعم السريع، عبر تحشيد واستنفار للهجوم على الفاشر ـ شمال دارفور، حيث فشل حصارها للمدينة لنحو عام من إسقاطها.

