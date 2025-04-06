الخارجية تعترض على استضافة بريطانيا مؤتمراً حول السودان دون دعوته تحضره الميليشيا وداعموها

بورتسودان: السوداني

وجه وزير الخارجية السوداني د. علي يوسف، رسالة خطية لنظيره البريطاني ديفيد لامي، نقل له فيها اعتراض السودان على عقد بريطانيا مؤتمراَ بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة السودانية، مع دعوة دول أخرى تعد عملياَ طرفا في الحرب على السودان وشعبه ودولته.

وانتقد الوزير في رسالته، التي تسلمها الجانب البريطاني الأسبوع الماضي، نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، وميليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين.

واستعرض الوزير السوداني، شواهد تدل على تساهل بريطانيا مع الميليشيا مثل ما ذكرته الصحافة البريطانية في أبريل 2024 إن الخارجية البريطانية أجرت محادثات سرية مع ميليشيا الجنجويد، وزيارات قيادات لها إلى بريطانيا، رغم العقوبات الأمريكية عليها.

وأضافت الخارجية فى بيان لها اليوم: “بريطانيا تمثل مركزاَ لانطلاق دعاية الميليشيا التي تنشر خطاب الكراهية وتبني العنف الجنسي”.

وقالت الرسالة إن كثيرين في السودان يتساءلون الآن ما هو حجم المزيد من الفظائع والمذابح التي ينبغي أن ترتكبها ميليشيا الجنجويد ضد السودانيين قبل أن تعترف بريطانيا بها جماعة إرهابية.

وأشارت رسالة إلى أن الخارجية البريطانية ذكرت أن المشاركين في المؤتمر هم من يدعمون السلام في السودان، ومع ذلك تمت دعوة الإمارات وتشاد وكينيا. واعتبرت أن دعوة الإمارات للمؤتمر تتيح لها الفرصة لتجميل صورتها، والتغطية على تورطها في جرائم الإبادة الجماعية في السودان.

وقالت إن الحكومة البريطانية السابقة حالت دون أن يناقش مجلس الأمن تورط الإمارات في الحرب بالسودان في أبريل 2024، وذكرت أنه لو أن مجلس الأمن ناقش ذلك الأمر واتخذ موقفاً حاسماً ضده لأدى ذلك لإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح البريئة، وإنهاء الحرب.

ودعت الرسالة، الحكومة البريطانية لمراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البناء مع حكومته، استناداَ على الروابط التاريخية بين البلدين.