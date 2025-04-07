مناوي يكشف عن اتفاق بين الدعم السريع والأمم المتحدة لتهجير سكان الفاشر 

بورتسودان: السوداني

كشف حاكم إقليم دارفور، مني اركو مناوي، أن مليشيا الدعم السريع تقوم بمخطط لتهجير المواطنين في مدينة الفاشر ومخيم زمزم عبر تضليلهم بواسطة الحركات الموالية المؤجرة من قبلهم وتكثيف القصف والقتل في وسط المواطنين.

ولفت إلى أن الأسوأ من هذا أن نائب قائد الدعم السريع لقادة الحركات الموالية له، كشف بأنه متفق مع “المنظمات الأممية” لنقل المواطنين بواسطة المركبات التي توفرها المنظمات لجهات يوجّهونها هم”.

وأضاف مناوي فى منشور له على منصة فيس بوك اليوم: “كما تعهد لهم بدفع مقابل ذلك مالاً ولوجستياً لتثبيت الأماكن التي يحددونها للنازحين. طبعاً هذا تكرار لتجربة بوابة كبكابية. وهي تجربة مُرة قد خاضوها مع ذات الحركات وانتهت المؤامرة بالقتل والنهب واختطاف الأسر بكاملها مع إطلاق سراحهم بالفدية”.

وتابع: “لذلك أتوجه بالدعوة للنازحين في زمزم والفاشر بعدم الانصياع لهذا المخطط الخبيث الذي يتورط فيه أقرب أبنائكم المعروفين”.

وأمس، طلب عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر من الأمم المتحدة أن تقوم بنقل المواطنين فى مخيمات أبو شوك ومدينة الفاشر.

ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، فإنّ الحكومة طلبت أن تقوم الامم المتحدة عبر طيرانها وناقلاتها وعليها ديباجة الأمم المتحدة بنقل النازحين.