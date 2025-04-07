شاهد فيديو.. القائد الشوبلي يحكي عن شجاعة وبسالة إبراهيم (ود المرين)

-هذا إبراهيم محمد (ود المرين) فارس العمل الخاص بسنار، هذا الذي لم يتخلّف عن معركة قط، ولم يتأخّر عند الخروج إلى أي مهمة، أو يتعذّر عن مرافقة إخوانه، كان كلما ارتفع ضجيج المعركة وعلا غبارها، رمقته وجدته هادراً كالسيل، ممسكاً بمدفعه وصادحاً بأعلى صوته مكبراً ومهللاً.

‏‎-كنا كلما عزمنا على اقتحام حصن المرتزقة، أو فتح ثغرة في صفوفهم، أو الالتفاف عليهم، نختاره وإخوانه في الطاقم أولاً ومن ثم بقية الأطقم، لم يتلجلج ولو مرة واحدة، كل مرة نفعل ذلك أجده فرحاً مُستبشراً، لا يهمه طبيعة المهمة ولا درجة مخاطرها ولا حظوظ نجاحها من فشلها، المهم أن يكون جُـزءاً منها.

-في كل المعارك التي خُضناها مع المرتزقة لم يكن أحدٌ بمقربة من العدو أكثر من إبراهيم، ليس لأنه ضارب مدفع عربة القائد، ولا لأنه مُطيعٌ للأوامر أو منضبطٌ في تنفيذ التعليمات، ولكنه أحترف الإقدام جسارةً وبسالةً، واحتشد عنده حب هذا الوطن وكره أعداءه، لذلك كان بينه وبينهم مساحة شوق للقياهم وعزم غريب على سحقهم.

-سلام عليكم يا إبراهيم، سلام على الرجال الرجال، كلّما حقّق الأبطال نصراً جديداً، وكلما زغردت الأمهات فرحاً به، كلما نامت قرية آمنة مطمئنة، كلما أعمل فلاح معوله على الحقولِ، دفئاً وحياة.

-أيُّها الآخرون المشغولون بجديد (ودوبا) عن جمال أزيز الرصاص، هؤلاء قناديل السودان، ومصابيح الجزيرة؛ من أجلكم لا من أجلهم، تفرّسوا في صفحات جهادهم يكفي سطّرها الأول لنتزيّنَ بالتضحية والفداء لهذا الوطن.

وطني كل الأرواح لك فـداء 🇸🇩

*قائد العمل الخاص محور سنار – فتح العليم الشوبلي