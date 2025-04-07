اجتماعٌ موسعٌ بالخرطوم لاستكمال هياكل واحتياجات الشرطة المجتمعية

الخرطوم: السوداني

عقد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم، اجتماعاً موسعاً لدعم المجهودات التي تمت في إطار تفعيل الشرطة المجتمعية، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الهادي عبد السيد ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق أمير عبد المنعم والأمين العام لديوان الحكم المحلي إيهاب هاشم إسماعيل والمديرين التنفيذيين للمحليات المسؤولين عن الشرطة المجتمعية على مستوى رئاسة الشرطة والمحليات.

وتناول الاجتماع، استكمال هياكل الشرطة المجتمعية وتعزيز دور المحليات كوعاء أساسي لتحقيق مهام الشرطة المجتمعية بحسبان أن هياكل الشرطة المجتمعية قائمة على هياكل الحكم المحلي ممثلاً في المحليات، كما أن النشاط الرئيسي لها يتم في الوحدات الإدارية بالأحياء السكنية.

كما قرر الاجتماع تفعيل مراكز الشرطة المجتمعية بالأحياء ومدِّها بالكوادر الشرطية من المتعاونين المتطوعين الذين يتم اختيارهم وفق أسس تراعي انتقاء الأفراد الذين يجدون إجماعاً وتأييداً من المواطنين، بغرض تحقيق شراكة المواطن في العملية الأمنية وتقديم خدمات التماسك المجتمعي وجمع وتقديم المعلومات عن حوادث التفلتات الأمنية والظواهر السالبة داخل الأحياء.

وقال والي ولاية الخرطوم، إن الشرطة المجتمعية تمثل أساس خطة تأمين الأحياء خاصةً معالجة الإفرازات التي نتجت عن الحرب، مشيداً باهتمام ودعم ورعاية رئاسة الشرطة وشرطة ولاية الخرطوم بأمر الشرطة المجتمعية، مؤكداً أهمية فتح مراكزها بالمناطق التي تم تطهيرها من المليشيا المتمردة.

وأكد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق أمير عبد المنعم أن قيادة الشرطة تتابع ضرورة أن تأخذ الشرطة المجتمعية دورها وتمارس نشاطها كاملاً، ولفت إلى الدعم الذي قدم لها وسيستمر في كل المحليات. وقال إن الشرطة ستعمل مع المحليات لتهيئة المراكز وتوفير الكوادر الشرطية.