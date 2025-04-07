ضبط مستشفى ميداني يتبع لمليشيا الدعم السريع بالشعبية بحري

الخرطوم: السوداني

ضبط فريقٌ ميدانيٌّ مشتركٌ من المباحث الجنائية ولاية الخرطوم وقوة من الشرطة العسكرية يتبع لمنطقة الكدرو العسكرية، منزلاً بضاحية الشعبية شمال الواقعة وسط مدينة بحري تستغله المليشيا المتمردة مستشفىً ميدانياً لتقديم الإسعافات الطبية والعناية الصحية لعناصرها بعد توفر معلومات ميدانية عبر فرعية مباحث بحري تفيد بذلك.

وبحسب (المكتب الصحفي للشرطة) تمت عملية مداهمة نوعية بواسطة فريق ميداني مختص يضم المباحث الجنائية ولاية الخرطوم وقوة الشرطة العسكرية بمنطقة الكدرو العسكرية، وأسفرت المداهمة عن ضبط عدد (10) نقالات وعدد 3 أسِرّة خاصة بالمستشفيات وجهاز غسيل الكُلى وجهاز أشعة مقطعية وماكينة دلك طبيعي وعدد 1 لفة نحاس و3 طلمبات مياه يعتقد أنها تخص إدارة مياه محلية بحري وكمية من الدربات والمستحضرات الطبية والمحاليل تستخدم في عمليات غسيل الكُلى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.