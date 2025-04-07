قنصل السودان بأسوان: الأعداد الكبيرة وراء تأخر حافلات عودة السودانيين

أسوان: وكالات

عزا القنصل العام بالقنصلية السودانية بأسوان بجمهورية مصر العربية، السفير عبد القادر عبد الله، تأخر حافلات عودة السودانيين بمعبر أبوسمبل للأعداد الكبيرة وهي أكبر من طاقة العبارات الناقلة للمسافرين إلى أشكيت وحلفا.

وقال لـ(وكالة السودان للأنباء)، إن الزيادة في عدد المسافرين تم تحويلها إلى أرقين، مشيراً إلى أن انسياب الحافلات بعد ذلك سار بشكل جيد، مطالباً بأن لا يزيد عدد المسافرين عن طاقة العبارات والمعبر.

وأكد القنصل أن العودة الطوعية بهذه الأعداد الكبيرة للأسر السودانية هي مؤشر طيب يؤكد استتباب الأمن وتحسن الأوضاع في الولايات، مما يسهم في استئناف الحياة بشكل طبيعي حتى تعود عجلة التنمية والإنتاج في السودان.

وتواصلت عمليات استقبال أفواج العائدين بمعبر أرقين الحدودي بوادي حلفا، حيث استقبل المعبر صباح اليوم 30 بصاً في المنطقة المحايدة، وقد انتظمت عمليات تفويج العائدين بأرقين إلى مدن السودان، حيث غادر القادمون على متن 30 بصاً إلى وجهاتهم المختلفة.

وكشف عضو لجنة غرفة النقل حسن الأمين، عن انتهاء أزمة العالقين بأرقين تماماً، مشيراً إلى انضمام فرق غرف النقل والترحيلات والبصات السفرية وبالتعاون مع غرفة طوارئ معبر أرقين برئاسة العميد عبد الفتاح أحمد مدير جمارك أرقين لاستقبال العائدين من مصر وتطبيق منشور تسعيرة التذكرة المقررة لها من قبل الجهات المعنية دون أي زيادة أو استغلال للعائدين،

وأكد انفراج أزمة تواجد البصات السفرية أمس وأنه تم توفير 60 بصاً سفرياً كاحتياطي اليوم لاستقبال أي تفويج قادم عبر أرقين.