نقل رسالة شفوية من السيسي.. البرهان يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية

بورتسودان: السوداني

التقى رئيس مجلس القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء، حسن محمود رشاد، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

ونقل رئيس المخابرات المصرية، رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافّة.

وثمّن رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء، دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائه في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس المجلس على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.