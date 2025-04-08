الفرقة السادسة: تدمير 10 مركبات قتالية للمليشيا شمال شرق الفاشر تقطع الطريق أمام مليشيا قادمة من جنوب شرق الفاشر

الخرطوم: السوداني

قطعت القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة بالفاشر الطريق أمام مليشيا الدعم السريع كانت قادمة من جنوب شرق مدينة الفاشر علي متن عدد (15) مركبة قتالية من بينها عربة جرار تحمل مستنفرين، واسفرت العملية عن تدمير (١٠) مركبات قتالية ، وهلاك العديد من أفراد العدو ، كما فر الباقون بخمس عربات إلى المناطق الجنوبية.

وكشفت الفرقة السادسة في ايجازها الصحفي اليومي أن القوات المسلحة رصدت تسللاً للمليشيا بالمحور الشمالي الغربي ، وباغتتهم بالمدفعية الثقيلة ، مما ادى إلى تدمير اربع مركبات قتالية ، وقتل العديد منهم بينما فرت بقية القوات باتجاه جبال “وانا” شمال غرب المدينة، تاركين خلفهم قتلاهم وجرحاهم.

واعلنت الفرقة السادسة عن نشوب خلاف حاد أمس بين القوة المحايدة التابعة لمجموعة الطاهر حجر، والهادي إدريس، والمليشيا بقرية “كويم”، حيث قامت المليشيا بتدمير عربتي صرصر وعربتي لاند كروزر إحداهما مسلحة بالدوشكا ، والاخرى بمدفع 120 ملم تدميراً كاملاً.

واكد شهود عيان استشهاد ، وإصابة عدد من المواطنين بالإضافة إلى مقتل أفراد من المليشيا ، والطرف الآخر.

وأشارت الفرقة أن المليشيا قامت مساء يوم أمس الاثنين بقصف مدفعي مكثف في أحياء مدينة الفاشر ، مما أسفر عن استشهاد سبعة مواطنين ، وإصابة أربعة آخرين تم إسعافهم إلى المراكز الصحية، والمستشفيات ، فيما ردت القوات المسلحة بمدفعية ثقيلة اجبرتهم على التراجع.

في ذات السياق، نفت الفرقة السادسة مشاة صحة مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ، وكانت المليشيا قد بثته، تزعم ومعاونوها انهم من معسكر زمزم، مؤكدة في الوقت نفسه لكل الذين يهمهم أمر الفاشر، ومعسكرات النازحين، أن مقطع الفيديو من منطقة شقرة، وليس معسكر زمزم بحسب زعمهم.

وقالت الفرقة إن ذلك تضليل من قبل المليشيا تريد من خلاله إدخال الخوف والذعر في وسط المواطنين، واضافت أن منطقة معسكر زمزم خط أحمر، ومحروسة برجالها ولا تستطيع المليشيا إدخال عرباتها، واضافت أن مواطني معسكرات زمزم وأبو شوك وابوجا، مازالوا متمسكين بمدينتهم الفاشر ويدافعون عنها.

ودعت الفرقة السادسة المواطنين بالمعسكرات، ومراكز الإيواء بمدينة الفاشر بعدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات المزيفة، مستشهدة بمناشدة والي شمال دارفور السابق لمواطني المدينة بالأحياء الشرقية بالخروج من احيائهم إلى جنوب غرب المدينة، مشيرة في هذا الصدد بأن المليشيا قامت عقب خروجهم بسرقة ونهب ممتلكاتهم، وجعلت منازلهم مناطق عسكرية نصبت عليها المدافع المحرمة دولياً، وقصفتهم وشردتهم إلى معسكرات زمزم وأبو شوك والسلام بمدينة الفاشر.

وطالبت المواطنين بضرورة المحافظة على ما تبقى من ممتلكاتهم وارضهم وعرضهم، ولفتت أن أبطال الفاشر يقفون مع المواطنين، ويقاتلون من أجلهم. واستطردت بالقول (لقد مضى الكثير وتبقى القليل، وان النصر قريب بإذن الله، ولا بديل للفاشر إلا الفاشر).

وأكدت الفرقة السادسة مشاة، أن الأوضاع تحت السيطرة. مشيرة إلى التماسك الكبير للقوات بالميدان، وقالت إن الفاشر ستظل عصية، والفرقة السادسة قلعة الصمود سوف تتكسّر أمامها رماح الأعداء.