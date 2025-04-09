السودان يشارك في اجتماع “عملية الخرطوم” المنعقد في القاهرة بعد غياب دام سنوات

القاهرة: السوداني

يشارك السودان، في اجتماع “عملية الخرطوم” المقرر انعقاده، اليوم الأربعاء، في القاهرة، من أجل مناقشة قضية الهجرة بمناسبة الذكرى العاشرة لـ”عملية الخرطوم”، بعد غياب عن المشاركة امتد لثلاث سنوات.

وقال وزير الخارجية السفير د. علي يوسف الشريف، إنه تمت الموافقة المبدئية لعودة السودان لمؤتمر “عملية الخرطوم” المتعلق بالعودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى السودان.

وأوضح د. علي الشريف، أن “عملية الخرطوم” هي مؤتمر دولي يهتم بقضايا الهجرة والعودة الطوعية، وهو شراكة بين المجموعة الأوروبية وعدد من الدول الأفريقية المهتمة بهذه القضايا.

والتقى وزير الخارجية، على هامش اجتماعات الوزراء، بوزيرة الدولة للخارجية الألمانية، كاتيا كويل، حيث تم بحث مجمل القضايا التي تخص السودان خاصةً المؤتمر الذي تعتزم بريطانيا عقده منتصف الشهر الجاري حول السودان.

كما التقى أيضاً بمدير المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية وتم التباحث حول عودة السودانيين من مصر وليبيا، مؤكدًا أن هذه العودة تتم بإشراف منظمة الهجرة الدولية، وتمت مناقشة كيفية دعم اللاجئين والنازحين، عقب عودتهم الطوعية إلى السودان.