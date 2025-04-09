شركة الكهرباء: هجوم المُسيّرات أدى الإصابة مباشرة لمحولات تغذية الولاية الشمالية.. وإطفاء كامل في الشبكة

الخرطوم: السوداني

قال مجلس التنسيق الإعلامي للكهرباء، إن محطة مروي تعرضت أمس الثلاثاء لاعتداء بالمُسيّرات، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أيام. ولم تحدث أي خسائر في الأرواح ولكن أسفر الاعتداء عن إصابات مباشرة لمحولات تغذية الولاية الشمالية وعدد من المفاعلات، مما أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي عن الولاية وتعطيل الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المحول المتضرر من الهجمات السابقة.

وقال مجلس التنسيق الإعلامي للكهرباء في بيان اليوم الأربعاء: “تسبب حريق المحولات لاحقاً في إصابة الخط المغذي لولاية الخرطوم، مما أدى الى عملية إطفاء كامل في الشبكة تأثرت به ولايات الخرطوم ونهر النيل والبحر الأحمر”.

وأكد أن قوات الدفاع المدني تبذل جهوداً كبيرة في إخماد الحريق، بينما تجرى عملية التقييم الفني لآثار الاعتداء ومن ثم اتخاذ المعالجات المطلوبة.