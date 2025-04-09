شبكة أطباء السودان: مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة ونجاة طفلين جراء قصف للدعم السريع على الأبيض

الخرطوم: السوداني

قتل 5 أفراد من أسرة واحدة ونجاة طفلين عقب إصابتهما جراء القصف المدفعي للدعم السريع المتعمد على حي شيكان بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وأعربت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الأربعاء، عن أسفها لعمليات القصف المدفعي المتعمد على المدينة والذي تسبب في مقتل العشرات من المدنيين وهو ما يتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية التي تجرم هذه الانتهاكات وتصنفها كجرائم حرب ضد الإنسانية.

وطالبت الشبكة المنظمات الأممية والدولية للضغط على الدعم السريع لوقف انتهاكاتها في كردفان ودارفور والشمالية ووقف تصعيدها ضد المدنيين والمرافق المدنية التي تنعكس سلباً على المدنيين بشكل مباشر.