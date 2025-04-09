البرهان لـبريطانيا: الشعب السوداني بحاجة لوقف الإنتهاكات في الفاشر أكثر من حوجته لعقد مؤتمرات

بورتسودان: السوداني

قال المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان ريتشارد كراودر للسودان، إن الهدف من المؤتمر الذي تستضيفه بلاده الأسبوع القادم مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، هو جلب السلام لشعب السودان وإنهاء معاناة السودانيين وليس بغرض فرض حلول من الخارج، مؤكداً أنه لم تتم دعوة أي جسم سياسي سوداني لهذا المؤتمر.

واحتج السودان رسمياً على عدم دعوة بريطانيا لها للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع ذكر مرور عامين على الحرب، في الوقت الذي دعت فيه دول تتهمها الحكومة بدعم قوات الدعم السريع.

والتقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ريتشارد الذي وصل السودان اليوم.

وقال وكيل الخارجية السفير حسين الأمين، في تصريح صحفي، إن المبعوث البريطاني قدم تنويراً ضافياً حول مؤتمر لندن الذي يُعقد بشأن السودان.

ونوه أن بلاده حرصت أن تكون الأطراف المشاركة في المؤتمر من المجتمع الدولي ولن تكون هناك مشاركة من أي جهات سودانية.

وقال إنّ رئيس المجلس السيادي أوضح للمبعوث أنّ الشعب السوداني بحاجة لأن ينظر المجتمع الدولي لمعاناته جراء الإنتهاكات التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع الإرهابية وداعموها.

وأكّـد أنّ الشعب السوداني بحاجة لوقف الإنتهاكات في الفاشر ومعسكرات النازحين أكثر من حوجته لعقد مؤتمرات هنا وهناك، مشيراً إلى الاستهداف الذي تتعرض له المنشآت المدنية والخدمية ومشروعات البنى التحتية من قبل المليشيا المتمردة.

وأضاف وكيل الخارجية أنّ رئيس مجلس السيادة أكد للمبعوث، رغبة السودان في أن تعمل بريطانيا من خلال موقعها في مجلس الأمن الدولي على تغيير الصورة النمطية عن واقع الأزمة.

وأشار إلى عدم احترام قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فك حصار الفاشر وهو القرار الذي لم تلتزم به ما أسماه مليشيا التمرد، ودعا بريطانيا لتصويب مواقفها انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تربطها بالسودان.

وأشار أن رئيس المجلس السيادي أكّد ترحيب السودان بأيِّ جهد دولي يُخاطب القضايا الحقيقية للسودانيين.

من جانبه، قال المبعوث البريطاني الخاص، إنّ اللقاء يمثل فرصة مواتية للدبلوماسية والحوار، وأضاف أن السودان يمر الآن بالذكرى الثانية لحرب استراتيجية جلبت معاناة شديدة للسودانيين.

ولفت إلى أن ما قام به الجيش السوداني من انفتاحات خلال الأيام الماضية سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة للمواطنين، منوهاً للدمار الواسع الذي أحدثته الحرب.

وأكد أن هناك حاجة ماسّة في الفاشر لحماية المدنيين، مشيراً إلى الدلائل الواضحة للعنف ضد المواطنين الأبرياء، فضلاً عن استهداف المنشآت المدنية، داعياً القادة السودانيين لتحمُّل مسؤولياتهم في رفع المعاناة عن كاهل الشعب، فضلاً عن إعادة بناء المجتمع والنظام السياسي، وذلك لمنع الانزلاق للحرب مرة أخرى.