جمال الوالي يحتسب الفريق طيار الفاتح عروة

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

احتساب

ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يحتسب السيد (جمال محمد عبد الله الوالي) ناشر صحيفة (السوداني)، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام وجميع العاملين، عند الله تعالى فقيد البلاد، المغفور له بإذن الغفور الرحيم، الفريق طيار:

(الفاتح عروة)

الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد معاناة طويلة مع المرض، الذي قابله صابراً مُحتسباً.

و(الفاتح عروة) من أولئك الذين عَمَّروا الساحة السودانية بمبادراتهم وجلائل أعمالهم، ويشهد له الكثيرون بإقدامه وإخلاصه وعزمه في إنجاز كل ما أوكل إليه من مهامٍ وطنية.

ونحن إذ نفتقده في هذا الوقت العصيب من أيام السودان، فإنّنا نتضرّع إلى المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ونتقدّم بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة وذويه ومعارفه وعارفي

فضله.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)