(السوداني) تتحصّل على مستندات سرية تكشف تخطيط وضلوع مليشيا الدعم السريع في تفجير كوبري الحلفايا

كتب: عطاف محمد مختار

تحصلت صحيفة (السوداني) على مستندات جديدة، تكشف جريمة وتخطيط مليشيا الدعم السريع، وضلوعها الإجرامي في تفجير كوبري الحلفايا، في يوليو 2024م.

وتقول المراسلات السرية، التي كتبها رئيس دائرة هندسة الميدان لمليشيا الدعم السريع، الرائد عوض السيد حمدان عبد الرسول أبكر، إلى رئيس دائرة العمليات بالدعم السريع، بتاريخ 24 يوليو 2024م، بعنوان (تقرير مأمورية كوبري الحلفايا): “تم بحمد الله وفضله وعونه تنفيذ مهمة كوبري الحلفايا، بنجاح منقطع النظير، بتيم من مهندسي دائرة هندسة الميدان، بقيادة الرائد، عوض السيد حمدان عبد الرسول أبكر، والنقيب إسماعيل عثمان الرشيد”.

وأوضحت المراسلات السرية، أنه تم تدمير وإسقاط الكوبري بالممر الجنوبي تدميراً كاملاً من أعلى الكوبري حتى القاعدة، ومن الناحية بالممر الشمالي تم إحداث ضرر كبير في القاعة وأعلى الكوبري. حيث استمر عمل التيم يومين على التوالي.

يُذكر أنّ المليشيا في حربها ضد الدولة السودانية وشعبها، استهدفت بطريقة ممنهجة تدمير البنية التحتية للسودان، حيث استهدفت ودمرت المستشفيات ومرافق الكهرباء والمياه ودُور العبادة والمدارس والجامعات والكباري ومنازل المواطنين، وحرقت القرى والمزارع، ولم يسلم منها حتى الحيوانات، بالإضافة لقتلها عشرات الآلاف وقيامها بالإبادات الجماعية والاستهداف حسب العرق واللون والجنس، حيث وثقت تقارير خبراء مجلس الأمن والعديد من كبريات الصحف والقنوات الفضائية ومنظمات حقوق الإنسان تلك الجرائم التي تدين مليشيا الدعم السريع.

الوثيقة أدناه، تكشف تفاصيل المواد المتفجرة التي اُستخدمت في العملية الإرهابية.