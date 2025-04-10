تنظر اليوم الخميس، محكمة العدل الدولية، في الشكوي المقدمة من حكومة ‎السودان ضد دولة ‎الإمارات، حيث تتهمها باستمرارها بتوفير الدعم العسكري واللوجستي لمليشيا الدعم السريع ومساندتها بالتحشيد بالمرتزقة من عدد من البلدان الإفريقية واللاتينية