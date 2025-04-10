تنظر اليوم الخميس، محكمة العدل الدولية، في الشكوي المقدمة من حكومة السودان ضد دولة الإمارات، حيث تتهمها باستمرارها بتوفير الدعم العسكري واللوجستي لمليشيا الدعم السريع ومساندتها بالتحشيد بالمرتزقة من عدد من البلدان الإفريقية واللاتينية
*السودان: الإمارات قامت بتوفير الدعم العسكري وتحشيد المرتزقة لمليشيا ال دقلو الارهابية ودفعها لإشعال الحرب في السودان بجانب انتهاك الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
*السودان: نمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، لتوفيرها الدعم العسكري واللوجستي لمليشيا الدعم السريع الإرهابية والمساعدة في وقوع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بعدد من مناطق السودان المختلفة.