تنظر اليوم الخميس، محكمة العدل الدولية، في الشكوي المقدمة من حكومة ‎السودان ضد دولة ‎الإمارات، حيث تتهمها باستمرارها بتوفير الدعم العسكري واللوجستي لمليشيا الدعم السريع ومساندتها بالتحشيد بالمرتزقة من عدد من البلدان الإفريقية واللاتينية

*السودان: الإمارات قامت بتوفير الدعم العسكري وتحشيد المرتزقة لمليشيا ال دقلو الارهابية ودفعها لإشعال الحرب في ‎السودان بجانب انتهاك الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
*السودان: نمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، لتوفيرها الدعم العسكري واللوجستي لمليشيا الدعم السريع الإرهابية والمساعدة في وقوع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بعدد من مناطق ‎السودان المختلفة.

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أخبار السودان
By alsudani 0
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