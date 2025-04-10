مجموعة شركات مرجان تحتسب الفريق طيار الفاتح عروة

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

احتساب

ببالغ الحزن والأسى، وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحتسب مجموعة شركات مرجان، والمجموعة القابضة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وجميع العاملين، عند الله تعالى فقيد البلاد، المغفور له بإذن الله الغفور الرحيم، الفريق طيار:

(الفاتح عروة)

الذي وافته المنية بالأمس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد معاناة طويلة مع المرض، الذي قابله صابراً مُحتسباً.

وكان الفريق (الفاتح عروة) شعلةَ من نشاط وذكاء وإخلاص والتزام في العمل، ومن أولئك الذين عَمَّروا الساحة السودانية بمبادراتهم وجلائل أعمالهم، الفاتح عروة إنسان خيِّر وفنان ورجل ذواق وعسكري منضبط ودبلوماسي ناجح ومدير حازم ورجل أعمال عصامي وضابط مخابرات فذ.

ويشهد له الكثيرون بإقدامه وإخلاصه وعزمه في إنجاز كل ما أوكل إليه من مهامٍ وطنية.

ونحن إذ نفتقده في هذا الوقت العصيب من أيام السودان، فإنّنا نتضرّع إلى المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ونتقدّم بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة وذويه ومعارفه وعارفي فضله.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)