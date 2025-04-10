السودان ينفي إرسال أي مبعوث إلى إسرائيل

بورتسودان: السوداني

نفت الحكومة السودانية ارسالها أي مبعوث إلى إسرائيل.

وقال وزير الثقافة والإعلام

الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة.

وأهابت الحكومة بوسائل الإعلام تحري الدقة، والموضوعية، والمهنية، وتجنب نشر معلومات غير موثوقة.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام وصحف إسرائيلية أوردت أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أوفد مبعوثه الرئاسي الفريق الصادق إسماعيل، إلى إسرائيل والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أجل إكمال عملية التطبيع مع تل أبيب.