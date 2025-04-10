جمال الوالي يحتسب رجل البر والإحسان (عبد الرحمن عبد الله محجوب)

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم

ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يحتسب السيد (جمال محمد عبد الله الوالي) ناشر صحيفة (السوداني)،

الباشمهندس/ عبد الرحمن عبد الله محجوب

الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً، بالقاهرة صباح اليوم 10 أبريل 2025م.

كان الراحل رجلاً مفضالاً كريماً، حسن الخُلُق والأخلاق، أياديه البيضاء متدفقة العطاء ممدودة للجميع، مواصلاً للأرحام، متفقداً أحوال الفقراء والمساكين.

ويُعد أحد أعمدة الصناعة في السودان ومدينة ود مدني.

شقيق مامون وأبوعبيدة ومصطفى ومحمد البشير والمرحوم عمر. والد محمد وعبد الله والمرحوم خالد.

اللهم اجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهله وصحبه الصبر الجميل.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِليْهِ رَاجِعُونَ)