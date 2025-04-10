مصر ترفع الطاقة الاستيعابية لتصاريح إقامة اللجوء إلى 1000 شخص يومياً

القاهرة: السوداني

رفعت الحكومة المصرية، الطاقة الاستيعابية اليومية لإصدار تصاريح إقامة اللجوء إلى 1000 شخص، بدلاً من 600 شخص يومياً.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه كذلك تمت زيادة مدة تصريح الإقامة من ستة أشهر إلى عام واحد. وستدخل هذه التغييرات حيز النفاذ اعتباراً من السبت القادم 12 أبريل 2025.

كاشفة عن إعادة جدولة مواعيد تصاريح الإقامة، ووعدت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى أصحاب الملفات الذين أعيدت جدولة مواعيدهم فقط، وستتضمن الرسائل الجديدة تاريخ الموعد الجديد ومعلومات أخرى ذات صلة.

وأضافت المفوضية: “ستتم إعادة جدولة هذه المواعيد على دفعات نظرًا للأعداد الكبيرة. في الوقت نفسه، ستواصل المفوضية توفير مواعيد جديدة لتصاريح الإقامة في مكاتبها وعبر خط المعلومات. ويرجى توجه الذين يتلقون موعدًا جديدًا للحصول على تصريح إقامة عبر رسالة نصية قصيرة، إلى مكتب الجوازات والهجرة في العباسية في الموعد المحدد”.

وطالبت المفوضية من رب الأسرة صاحب الملف الرئيسي الحضور وحده في الموعد بمكتب الجوازات والهجرة وإحضار جميع بطاقات أفراد الأسرة وصورهم الشخصية. وأبانت انه سيتم إصدار بطاقة إقامة لرب الأسرة فقط، بينما سيتم توفير تصاريح الإقامة لأفراد الأسرة، من خلال ملصق رسمي من الحكومة المصرية على بطاقات المفوضية الخاصة بهم.