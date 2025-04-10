وزيرة التعاون الدولي تصل السودان للوقوف على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية له

بورتسودان: السوداني

عبّر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تقدير السودان لمواقف دولة قطر الداعمة والمساندة له فى كافة المحافل الدولية والإقليمية، وحرصها على سيادة ووحدة واستقرار البلاد، ودعمها المستمر لتقديم العون الإنساني للمتأثرين من الحرب.

والتقى البرهان اليوم، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، بوزارة الخارجية القطرية، السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند والوفد المرافق لها.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، في تصريح صحفي، إنَّ الوفد القطري حمل رسالة تضامن وتقدير ووقوف القيادة القطرية وشعبها مع السودان وقيادته وشعبه جراء تداعيات الأزمة السودانية، وإحساسها بالمعاناة الإنسانية وتأثيرها على المرأة والأطفال.

وأشار وكيل الخارجية إلى أن زيارة الوفد القطري، تتضمن القيام بزيارات ميدانية للعديد من المواقع ومراكز الإيواء للوقوف على حجم المعاناة التي خلّفتها المليشيا الإرهابية المتمردة وأعوانها، بجانب إجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء المختصين في قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، أن زيارة الوفد للسودان تجئ للوقوف على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية له في ظل تداعيات الصراع الذي أدى إلى انهيار المنظومة الصحية والتعليمية وتدمير البنيات التحتية.

وأكدت الوزيرة، التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوداني، وعبّرت عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، داعيةً إلى أهمية تغليب المصلحة للحفاظ على وحدة السودان واستقراره.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها الشركاء الدوليون في دعم الشعب السوداني، ونوّهت إلى حرص قطر على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة والمساعدات الإنسانية ومشاركتها في رعاية المؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة في العام ٢٠٢٣، وإطلاق جسر جوي لإيصال المساعدات وإجلاء السودانيين المقيمين في دولة قطر.

وجددت الوزيرة، حرص المنظمات الإنسانية القطرية على تقديم الدعم وتنفيذ المشاريع في العديد من المجالات الإنسانية للتغلب على الآثار السلبية للنزاع، مشيرةَ إلى أنه تم في السابق تخصيص ما يقارب ٨٦ مليون دولار لدعم الاحتياجات العاجلة في السودان، وقالت: “إنه في هذا الصدد أعلن عن تخصيص مبلغ عشرة ملايين دولار لمبادرة دعم النساء في مناطق النزاع وتمكينهن اجتماعياً ونفسياً”.

وأضافت: “نشهد اليوم دعماً للقطاع الصحي بالدفعة الثانية من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توفير أجهزة غسيل الكُلى، مشيرةً إلى التزام دولة قطر الثابت بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، وشدّدت على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان”.