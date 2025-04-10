الفريق أول البرهان يصل أسمرا

أسمرا: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرا، فى زيارة رسمية. وكان في استقباله بمطار أسمرا الدولي الرئيس أسياس أفورقي، وأعضاء البعثة السودانية لدى دولة إريتريا.

واوضح إعلام مجلس السيادة أنّ الفريق أول البرهان، سيجري مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، إضافةً إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة مدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول، أحمد إبراهيم مفضل.