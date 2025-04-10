مدير جامعة السودان يزور الجامعة ويُقيِّم الأضرار ويعلن الاستنفار

الخرطوم: الطيب علي

أعلن مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور، عيسى بشير محمد، عن تعرض مجمعات الجامعة لأضرار بالغة ومشتركة تمثلت فى فقدان جميع أجهزة الحاسوب والكوابل ومحولات الكهرباء وكثير من أجهزة المعامل.

فضلاً عن التدمير الكبير الذي لحق بالمرافق والمبانى.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية التي اطمأن من خلالها على البنية التحتية للمجمعات المختلفة للجامعة بالخرطوم.

وبارك البروفيسور عيسى بشير، للشعب السوداني الانتصارات المتوالية للجيش والقوات المشاركة في تحرير العاصمة المثلثة وقال: (نسأل الله تعالى أن ينصر قواتنا المسلحة والقوات المساندة لها وكل من وقف إلى جانبهم.. وأن يديم هذا النصر إلى أن يتحرّر آخر شبر من بلادنا الغالية العزيزة وأن يحقق لهم النصر الكامل وينعم على بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار.. وأن يعيدنا إلى مقارنا ومنازلنا ويجمع شملنا معززين مكرمين).

وأوضح أن إكمال تحرير العاصمة يتطلب من الجميع التحرك عاجلاً ومن إدارة الجامعة والعمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام، ليكونوا أول الواقفين على أحوال الجامعة بعد انتهاء الحرب.

ومضى في القول: (تحركنا في جولة شاملة للطواف على مجمعات الجامعة وللوقوق على الأضرار التى أصابت بنيتها وممتلكاتها)، ذاكراً أن الجامعة ليست استثناءً فكل مؤسسات البلاد طالها الدمار والنهب والتخريب.

وأثناء جولته، التقى مدير الجامعة بممثلي الكليات المتواجدين بالعاصمة وقد أظهروا حجم الضرر الذي تعرّضت له مرافق الجامعة في مجمعاتها ومراكزها المنتشرة داخل ولاية الخرطوم والتي تم حصرها في فقدان جميع أجهزة الحاسوب وكوابل ومحولات الكهرباء وكثير من أجهزة المعامل وتعرضها لأضرار جسيمة في المباني والمكاتب والقاعات وملحقاتها وسكن الأساتذة.

وأشار بروف عيسى أنّ الجولة ستتواصل إلى بقية المجمعات لتشمل جميع مرافق الجامعة.

كما أفاد بأن الجامعة لديها خُطة مُحكمة لمرحلة إعادة الإعمار والتي تتمثل أولاً في الحفاظ على ما تبقى من المعامل والورش والقاعات والمكاتب وترتيب المستندات وتصنيفها، وبدء عملية الاستنفار للطلاب المتواجدين والذين وصلوا إلى ولاية الخرطوم وإشراكهم في هذه المرحلة التي تصاحبها حملات إصحاح للبيئة بالمجمعات المختلفة.

كما وجّـه لجان الحصر بالكليات إلى التحرك بخطىً سريعة لإفادة لجنة الحصر المركزية التي يرأسها نائب مدير الجامعة والتي ترافقها أعمال الإدارة الهندسية لتقدير وإصلاح شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، فضلا عن تقييم أضرار المباني.

كما وقف مدير الجامعة من خلال زيارته، على عمل لجنة التأمين التي تمثل عملها في التجميع والتأمين و(لحام) الأبواب حفاظاً على ما تبقى من ممتلكات الجامعة ومقدراتها المعرفية في المجمعات المختلفة.

وكشف بروف عيسى عن أن المرحلة التالية تمثل نفرة عامة تشمل جميع منسوبي الجامعة وخريجيها وأصدقائها ومناصريها بالداخل والخارج للمشاركة فى إعادة الإعمار بحسب خُطط التنمية المتبعة التي ستعلن مرحلياً في حينها.

كما أعلن البروفيسور عيسى بشير عن إغلاق مكتب الشؤون العلمية بالقاهرة، إيذاناً بالعودة إلى المقار الرئيسية بالعاصمة القومية.

وبشّر بقيام الامتحانات القادمة بإذن الله بمجمعات الجامعة في العاصمة.

كما أوضح أنّ الدراسة مستمرة أونلاين (في الجانب النظري) إلى أن يتحقّق الحد الأدنى من المطلوبات للعملية التعليمية والإدارية بالمجمعات المختلفة.