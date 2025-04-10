السودان يحث العالم الخروج من الصَّمت ومواجهة جرائم مليشيا الدعم السريع

بورتسودان: السوداني

قالت وزارة الخارجية، إنّ نتائج تقرير منظمة العفو الدولية اليوم حول أعمال عنف جنسي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في السودان، تتوافق مع ما ظلت تكرره الحكومة السودانية منذ بداية الحرب، وإن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني تستدعي تصنيفها “منظمة إرهابية ومحاسبتها بمُوجب القانون الدولي، فضلاً عن محاسبة الإمارات الداعم الرئيسي لهذه المليشيا كدولة راعية للإرهاب”.

وقالت العفو الدولية في أحدث تقرير لها اليوم، بعنوان “لقد اغتصبونا جميعاً”، عن أعمال عنف جنسي لقوات الدعم السريع ويعتمد التقرير على شهادات الناجين.

ونوّهت الخارجية في بيان لها اليوم أنّ هذه الأفعال تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستدعي المُحاسبة، ويدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد مليشيا الدعم السريع.

ودعت حكومة السودان، العالم أجمع إلى الخروج من دائرة الصَّمت والتحرك العاجل من أجل تقديم الجناة إلى العدالة وتصنيف هذه المليشيات المجرمة كمنظمة إرهابية.