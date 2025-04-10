حركة مناوي ترحب بتقرير إدانة منظمة العفو للمليشيا

الخرطوم: السوداني

رحبت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بتقرير منظمة العفو الدولية الذي أدان مليشيا الدعم السريع، وحوى بعض الأدلة والبراهين الدامغة ضد إنتهاكاتها وهو بمثابة ضربة بداية لإدانات قادمات.

ورحب بيان للناطق الرسمي باسم الحركة الصادق علي النور اليوم الخميس، بالخطوة الشجاعة التي يجب ان تدفع بقية المنظمات الحقوقيه العالمية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة لتُعمِل أعين الرصد والمتابعة لسيل انتهاكات مُـورست في حق مئات الآلاف من السودانيين وتفعيل آليات اللجان المُختصة، تعقُب ذلك تكملة الإجراءات القانونية وتقديم الجُـناة إلى المحاكم نتيجةً لما قاموا به من انتهاكات يُندي لها الجبين الإنساني السوي.

وتابع البيان: “آن الأوان لتحرك بقية المنظمات وتقديم ما هو مطلوب ليأخذ القانون مجراه، ولازلنا نُصر على أنّ المليشيا لا بـد أن تُسجل ضدها الانتهاكات وتصنيفها كمنظمة إرهابية لما قامت به، وأن تستقر في مزبلة المنظمات الإرهابية المثيله لها ومن يساندها دولاً كانت أم أفراداً”.