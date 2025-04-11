البرهان يصل تركيا ويلتقي الرئيس أردوغان

أنطاليا: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي للعام 2025، في نسخته الرابعة، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيجري رئيس مجلس السيادة، مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاستعراض مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها وتقويتها في مختلف المجالات وآفاق الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق البرهان كل من وزير الخارجية د. علي يوسف، ومدير جهاز المخابرات العامة والفريق أول أحمد إبراهيم مفضّل، ومدير منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس.