روسيا تُؤكِّـد التزامها الثابت لدعم حكومة السودان خاصةً في مجلس الأمن الدولي

متابعات: السوداني

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن دعم والتزام روسيا إلى الحكومة السودانية “ثابت”، في المحافل الدولية، خاصةً في مجلس الأمن الدولي. وأشاد لافروف بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

والتقى وزير الخارجية السوداني د. علي يوسف الشريف، اليوم، بنظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا.

ولفت الوزير الروسي إلى المِنَح الدراسية التي تقدمها روسيا للطلاب السودانيين، وأبدى استعداد بلاده للنظر في إمكانية زيادتها مستقبلاً، إذا ما كانت هناك حاجة فعلية لذلك، في إطار دعمها المستمر لبناء القدرات في السودان وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب.

وفى السياق، جدّد وزير الخارجية السوداني علي يوسف، شكره لنظيره الروسي لحرصه على التواصل المستمر معه، وأشار إلى اللقاء المثمر الذي جمعهما مؤخراً في العاصمة الروسية موسكو.

وقدّم الوزير خلال اللقاء، تنويراً مفصلاً حول تطورات الأوضاع في السودان، ونوه الى الانتصارات الميدانية التي حققتها القوات المسلحة السودانية مؤخراً، وعلى رأسها استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم. وشدد على التزام الحكومة السودانية بإعادة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء البلاد.

وأشاد الوزير بالتطور الإيجابي المضطرد للعلاقات الثنائية بين الخرطوم وموسكو، والتنسيق المستمر بينهما في جميع المجالات. وأشار في هذا السياق إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والمزمع انعقادها في مدينة بورتسودان نهاية الشهر الجاري.

وجدّد الوزيران، التأكيد على أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، وحرصهما على استمرار التنسيق والتشاور في مُختلف القضايا الإقليمية والدولية.