25 ألف تلميذ بينهم 800 تلميذ وافد يؤدون امتحانات مرحلة الأساس في كسلا

متابعات: السوداني

يجلس 25 ألفاً و854 تلميذاً وتلميذة – بينهم 800 من التلاميذ الوافدين بسبب الحرب اليوم السبت لامتحانات المرحلة الابتدائية بولاية كسلا – شرقي السودان.

وقال وزير التربية والتعليم المكلف عثمان عمر، إنّ اكتمال كافة الترتيبات لإنجاح سير الامتحانات التي تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري في “167” مركزاً بالولاية.

من جانبه، أكد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة الهادي علي إمام، تأمين كافة مراحل الامتحانات على مستوى المراكز والمخازن، ونوه إلى أنّ الامتحانات تُعقد في وضع أمني مستقر بالولاية.

وامتدح والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، جهود الوزارة وإداراتها والمعلمين والمعلمات على ما بذلوه من أجل العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية التي مَـرّت بها الولاية من استضافة عدد مقدر من الوافدين في المدارس، إضافةً إلى الظروف الصحية، مما أدى إلى تأجيل الامتحانات التي كان مقررا لها فبراير الماضي.

وأوضح الوالي أن التعليم يمثل أولوية لدى حكومة الولاية التي ستسعى إلى معالجة إشكالياته.