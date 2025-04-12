وزارة المعادن تنفي صلة المصفاة بمستندات تجارة النحاس التي خلّفتها المليشيات

بورتسودان: السوداني

أعلنت وزارة المعادن عبر الفريق المختص بحصر الأضرار في منشآتها، عن العثور على مستندات مهمة كانت قد تركتها المليشيات داخل أحد المواقع التابعة للوزارة تضمنت سجلًا خاصًا بحصر استلام كميات من النحاس المُستخلص من الكابلات المحروقة بالأطنان.

ويشير السجل إلى أن تلك الكميات كانت تُستلم لصالح جهات معينة في نشاط يشتبه في كونه يتم خارج الأطر الرسمية للدولة، وتؤكد الوزارة أنّ هذا النشاط لا يمت بأي صلة لمصفاة السودان للذهب، وأن المصفاة ليست طرفاً فيه لا من قريب ولا من بعيد.

وقد تم تسليم السجل إلى وزير المعادن، الذي بدوره أحاله إلى مسؤول أمن اقتصاديات المعادن المرافق له ضمن الزيارة الميدانية لمتابعة المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.