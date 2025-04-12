على الرغم من الحظر.. الشاي الكيني يتسلّل إلى السودان عبر شركة (كوفتي)

متابعات: السوداني

قالت مجلة (أفريكا إنتليجنس)، إنّه على الرغم من الحظر، الذي يفرضه الحكومة السودانية، على الشاي الكيني، إلا انه يتسلل إلى السودان عبر شركة (كوفتي)، حيث تصدر الشركة أوراق الشاي إلى مصر للتعبئة والتغليف، قبل إعادة تصديرها إلى السودان.

ويستمر الجدل الدبلوماسي بين الدولتين، بعد رد السفارة السودانية على تصريحات ويليام روتو. وكان الرئيس الكيني قد أصر على أن بلاده لا تزال تُصدر الشاي إلى السودان، رغم الحظر المفروض مؤخرًا.

لا يزال الشاي الكيني يشق طريقه إلى السودان، حتى مع تصاعد التوترات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين. وواصلت شركة واحدة على الأقل، وهي شركة (كوفتي)، شحن الشاي إلى السودان، رغم أن وزارة التجارة السودانية حظرت جميع هذه الواردات في 11 مارس الماضي.

واستضافت كينيا مليشيا الدعم السريع وظهيرها السياسي تأسيس، واستخدمت العاصمة الكينية للإعلان عن تشكيل حكومة موازية ودستور جديد.

بعد قرابة شهر، أعلن الرئيس ويليام روتو أن كينيا “لا تزال تبيع الشاي للسودان”، مما دفع سفارة السودان في نيروبي إلى إصدار بيان صحفي في 1 أبريل “لتوضيح السياسة التجارية للسودان فيما يتعلق بالواردات من كينيا”.

تُعرف شركة كوفتي للتجارة في السودان، سوقها المحلي، باسم “شركة كوفتي التجارية”، وتُصنف باستمرار ضمن أفضل 10 مشترين في مزاد شاي مومباسا، حيث يقع مقرها الرئيسي في كينيا. تُصدر الشركة الآن أوراق الشاي إلى مصر للتعبئة والتغليف، قبل إعادة تصديرها إلى السودان. وكانت الشركة التجارية العملاقة، التي تتخذ من الخرطوم مقرًا لها، والتي تتعامل أيضًا في القهوة والسكر والأرز، قد نقلت عملياتها إلى شندي، بعد اندلاع الحرب في السودان.