الخارجية تدين استضافة كينيا مؤتمراً ثانياً للمليشيا وتدعو المجتمع الدولي للتصدي لهذا المسلك

الخرطوم: السوداني

أدانت وزارة الخارجية بشدة، استضافة كينيا لمؤتمر ثانٍ لمليشيا الدعم السريع الإرهابية وتابعيها، في انتهاك صريح للشرعية الدولية ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذا الإجراء يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وسيادة الدول الأفريقية والسلم الاجتماعي فيها، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي قد أدان بالفعل الخطوة السابقة التي اتخذتها كينيا في فبراير الماضي، عندما أعلنت ما سمي بالحكومة الموازية لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها.

وجدّدت الوزارة، الدعوة للمجتمع الدولي لإدانة هذا المسلك غير المسؤول، والذي يتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي.