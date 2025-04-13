مناوي يناشد شباب دارفور بالتحرك لفك الحصار عن الفاشر

الخرطوم: السوداني

وجّه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، نداءً لشباب دارفور للتحرك لفك الحصار عن الفاشر.

وقال مناوي في منشور على صفحته بالفيس بوك اليوم الأحد: “إلى شباب دارفور الأبطال.. لقد ظللت أناشد العالم وأوجه نداءاتي إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وسأستمر في مناشدتهم بحكم المسؤولية، أما الآن أوجه ندائي لكم حان الوقت للتحرك فوراً لنفك الحصار عن مدينة الفاشر ومحلية أم كدادة، لنستجمع قوتنا وإرادتنا ولنظهر للعالم أن لدينا القدرة على تغيير واقعنا، دعونا نعمل معاً من أجل تحرير وطننا، ولنستذكر كل من فقدناهم فهم أحياء في قلوبنا، فلنجعل الأرض التي غمرتها الدماء وطناً للأمل والسلام وألف تحية وتقدير لشبابنا المناضل في معسكري زمزم وأبوشوك والفاشر”.