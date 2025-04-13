شركة كوفتي تنفي استيراد الشركة للشاي من دولة كينيا عبر جمهورية مصر العربية

متابعات: السوداني

نفت شركة كوفتي التجارية، استيراد الشركة للشاي من دولة كينيا عبر جمهورية مصر العربية.

وكانت مجلة (أفريكا إنتليجنس)، قالت أمس، إنّه على الرغم من الحظر، الذي يفرضه الحكومة السودانية، على الشاي الكيني، إلا أنه يتسلّل إلى السودان عبر شركة (كوفتي).

وقالت كوفتي في بيان لها: “وبموجب الحقوق التي تتيح للشركة توضيح الحقائق إزاء مثل تلك الادعاءات، تود شركة كوفتي أن توضح للرأي العام الحقائق التالية:

أولاً: تنفي شركة كوفتي نفياً قاطعاً، وتؤكد أنّ الادعاءات أعلاه تفتقر إلى أي دليل أو مستند رسمي يدعمها. وتؤكد سجلات هيئة الجمارك والجهات الرقابية الرسمية زيف هذه المزاعم.

ثانياً: تشدد شركة كوفتي على التزامها الراسخ بجميع القوانين واللوائح المنظمة للعملية التجارية داخل البلاد، واحترامها الكامل لجميع المعايير التي وضعتها الجهات الرقابية والإدارية.

ثالثاً: إنّ شركة كوفتي، ومن منطلق مسؤوليتها تجاه المجتمع، تُجدِّد دعوتها إلى الجميع بضرورة تحري الدقة وتجنب الانسياق وراء الشائعات. كما تؤكد الشركة التزامها بمبادئ الشفافية والمصداقية في تعاملها مع الجمهور وحرصها على توضيح الحقائق”.

كما جدّدت كوفتي، التزامها الدائم بخدمة المجتمع السوداني بمنتجات موثوقة، وبما يعزز الثقة المتبادلة التي بنتها مع عملائها على مدى سنوات طويلة.