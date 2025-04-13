السعودية تدين ما حدث بمخيمي (زمزم وأبو شوك) في انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني من قبل المليشيا

الرياض: السوداني

دانت وزارة الخارجية السعودية، الهجمات التي تعرضت لها مخيما للنازحين حول مدينة الفاشر (زمزم وأبوشوك) ــ شمال دارفور، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. حيث تواصل مليشيا الدعم السريع ارتكاب جرائمها الوحشية ضد المدنيين.

وأكدت السعودية، اليوم الأحد، رفضها لهذه الانتهاكات، وشددت على ضرورة حماية العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وضرورة وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين.

ودعت إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق جدة في الحادي عشر من مايو 2023 فيما يتعلق الالتزام بحماية المدنيين.

وتكثف مليشيا الدعم السريع، هجومها على مخيمات النازحين في الفاشر ــ شمال دارفور، مما أدى أمس لوقوع عشرات الضحايا، بينهم 9 من طاقم طبي منظمة الإغاثة الدولية بمعسكر زمزم.