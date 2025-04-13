أمريكا تدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بمخيمي “زمزم وأبوشوك”

متابعات: السوداني

أعربت الخارجية الأمريكية، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بشن قوات الدعم السريع هجمات على مخيمي “زمزم وأبو شوك” بمدينة الفاشر ـ شمال دارفور. حيث تواصل مليشيا الدعم السريع ارتكاب جرائمها الوحشية ضد المدنيين.

وحثت واشنطن في بيان لها على حسابها في منصة إكس، على حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، ودعت إلى فتح ممرات إنسانية لتمكين وصول المساعدات الإنسانية وتوفير ممر آمن للمدنيين الفارين من العنف.

وأضافت: “يجب على الأطراف المتحاربة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات”.