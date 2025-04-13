السودان يشدد على ضرورة ملاحقة دولة الإمارات وإدانتها في قضية تطبيق جريمة الإبادة الجماعية في السودان

متابعات: السوداني

أجرى السودان، تعديلات في شكوته ضد دولة الإمارات بموجب معاهدة منع الإبادة الجماعية، أمام محكمة العدل الدولية.

وشدد السودان على ضرورة ملاحقة الإمارات وإدانتها، في قضية تطبيق جريمة الإبادة الجماعية، وضرورة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان.

وجاء في خطاب السودان الذي قدّمه الدكتور معاوية عثمان محمد خير، وكيل المدعي (جمهورية السودان): “نشير إلى الفقرة 23 من طلب السودان للتدابير المؤقتة المؤرخ 5 مارس/آذار 2025 في قضية تطبيق جريمة الإبادة الجماعية على منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة) (الطلب). يرغب السودان في تعديل الأمر المطلوب من المحكمة والمنصوص عليه في الفقرة 22 من طلبه المؤرخ 5 مارس 2025. وفيما يلي نص الأمر المعدل الذي يطلبه السودان الآن بكل احترام، مع الإبقاء على جميع الادعاءات الواردة في طلبه:

“في ضوء ما تقدم، تطلب جمهورية السودان من المحكمة، ريثما يصدر الحكم النهائي في هذه القضية، أن توضح ما يلي:

(1) تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بجماعة المساليت في جمهورية السودان، جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:

(أ) قتل أفراد الجماعة؛

(ب) إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد الجماعة؛

(ج) إجبار الجماعة عمدًا على ظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.

(2) تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بأعضاء جماعة المساليت، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه من قِبل أي وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قِبل أي منظمة أو أشخاص.

(3) تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة حول جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من تاريخه، وبعد ذلك كل ستة أشهر، إلى أن تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية”.