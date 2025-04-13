مصر تدين الهجمات على معسكر زمزم للنازحين

الخرطوم: السوداني

أدانت مصر، هجمات الدعم السريع التي استهدفت مخيم زمزم بدارفور بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، واستهجنت الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولى التي أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية.

وشدّدت في بيانها الصادر اليوم، على ضرورة عدم الاعتداء بأيِّ شكل من الأشكال على العاملين في المجال الإنساني،

كما أعربت مصر، عن خالص تعازيها للشـعب السوداني ولأسر الضحايا، مؤكدة موقفها الثابت والداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيه.