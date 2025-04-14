مناوي: الدعم السريع هاجمت معسكر زمزم في ذات اليوم الذي كانت ستصله فيه قافلة إنسانية

الخرطوم: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن الأسبوع الماضي وبمبادرة وتنسيق دولة صديقة تم فيه الاتفاق بين حكومة الإقليم ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (اوتشا) لتسيير قافلة إنسانية لمخيم زمزم يوم 13 أبريل.

وتابع في منشور على صفحته بالفيسبوك اليوم الاثنين: “وجرى ذات الاتفاق مع مليشيا الدعم السريع، لكن الدعم السريع استهدف المخيم في التوقيت الذي ينبغي أن تصل فيه المساعدات، هذا الأمر يحتاج لإدانة وتوضيح من (أوتشا)”. وقال: “نحن مازلنا على العهد ونجدد احترامنا للقانون الدولي والإنساني”.