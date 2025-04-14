محاكمة قد تجبر “مارك زوكربيرغ” على بيع أعمال شركته في (واتساب وإنستغرام)

السوداني: وكالات

تنطلق ️اليوم المحاكمة المنتظرة ضد شركة ميتا في واشنطن، والمتعلقة بمكافحة الاحتكار، والتي من المتوقع استمرارها لمدة 37 يوماً.

وتذعن ️هيئة مراقبة المنافسة والمستهلك الأمريكية، أن ميتا اشترت إنستغرام في 2012 وواتساب في 2014، للقضاء على المنافسة عبر استراتيجية طويلة المدى.

في وقتٍ، تستشهد ️لجنة التجارة الفيدرالية برسالة داخلية لزوكربيرغ يقول فيها: “من الأفضل الشراء بدلاً من المنافسة”.

يذكر أنه ️في حالة فوز لجنة التجارة الفيدرالية بالقضية، فإن ذلك قد يجبر مارك زوكربيرغ -رئيس ميتا- على بيع أعمال شركته في واتساب وإنستغرام.