السكرتير التنفيذي لـ(الإيغاد): لن نتوقف حتى يعود السلام إلى السودان

ثلاث سنوات مؤلمة منذ اندلاع الحرب في السودان.

ثلاث سنوات من الأحلام المحطمة، والأرواح المفقودة، وإحدى أسوأ أزمات النزوح في العالم تتكشف أمام أعيننا.

يجب ألا تبقى جهود السلام مجزأة. بغض النظر عن تضارب المصالح، وتباين الاحتياجات، يجب أن ينتصر شعب السودان!

حان الوقت لعملية منسقة – عملية تضع أصوات الشعب السوداني واحتياجاته فوق كل اعتبار.

إلى كل روح زهقت، وكل أسرة تمزقت – نتقدم بأحر التعازي.

إلى شعب السودان: تطلعكم إلى السلام هو مبدأنا المرشد!

لن نغفل،

لن نتوقف حتى يعود السلام إلى أرضكم.

ورقني قبيهو

السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (ايغاد)