شبكة أطباء السودان: تجدد الاشتباكات بين أفراد الدعم السريع بنيالا يتسبب في مقتل 11 شخصاً بينهم 4 نساء

الخرطوم: السوداني

تسبب تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات من الدعم السريع فيما بينها بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور في مقتل 11 شخصاً، بينهم 4 نساء وسط المدينة.

وأدانت الشبكة في بيان اليوم الاثنين مقتل 11 شخصاً من المدنيين دون ذنب جراء عمليات القتال المسلح واستخدام الأسلحة الثقيلة بالقرب من تجمعات المواطنين والأحياء السكنية، مما تسبب في إلحاق الضرر وسط المدنيين.

وتدعو الشبكة، الدعم السريع لعدم استخدام الأحياء السكنية مكاناً للاشتباكات المسلحة والصراع بين فصائلها.