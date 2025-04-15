عودة (150) آلاف سوداني من مصر.. ومدير المعابر يدعو للتنسيق مع السفارات ومفوضية اللاجئين لتسهيل الدخول

بورتسودان: السوداني

قال مدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية السودانية مع مصر الفريق، ياسر محمد عثمان، إنّ أكثر من 105 آلاف مواطن سوداني عادوا من مصر إلى السودان بعد استرداد الجيش السوداني لولايات عدة.

ودعا مدير المعابر إلى أهمية التنسيق مع السفارات المعنية والمفوضية السامية للاجئين لتسهيل عودة السودانيين.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مساعد قائد الجيش الفريق إبراهيم جابر، الاجتماع الأول الخاص بترتيبات العائدين إلى السودان والذين نزحوا جراء الحرب، وذلك بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية ــ وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، أن الاجتماع أمّن على دور الدولة في تسهيل عودة اللاجئين وتهيئة البيئة المناسبة في المعابر لحفظ كرامة الإنسان السوداني، فضلاً عن مناقشة القضايا المتعلقة بالتواصل بين الأجهزة الأمنية والتدقيق الأمني لهوية الأشخاص.

وأضاف الإعيسر، أن الاجتماع بحث التجهيزات الصحية والطبية في المعابر وتوفير الخدمات، كما تطرق إلى إمكانية الاستعانة بالنقل النهري للعائدين بجانب النقل البري والجوي.